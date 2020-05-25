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سيارات

طرق لكشف التلاعب في عداد السيارة

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:00 م
طرق لكشف التلاعب
طرق لكشف التلاعب في عداد السيارة
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اشرف عطية
تنتشر هذه الفترة عمليات بيع و شراء السيارات المستعملة خصوصا بعد إعادة فتح الشهر العقاري و المرور لاستقبال الجمهور من جديد و مع هذا الانتشار تكثر أيضا عمليات الغش و التلاعب و النصب في السيارات المستعملة ففي هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع طرق كشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة .

طرق كشف التلاعب في عداد السيارة :

1- قارن أرقام العداد بعمر السيارة لأنه من الطبيعي أن تسير السيارة سنويًا نحو 20 ألف كيلو متر، وإذا كنت مقدما على شراء سيارة عمرها 5 سنوات فمن الطبيعي أن تكون الكيلومترات التي قطعتها نحو 100 ألف كيلو متر، وإذا وجدتها أقل من ذلك كثيرًا فبنسبة كبيرة تم التلاعب في العداد .

2- افحص دواسات الفرامل و البنزين فمع الاستخدام الكثير تستهلك بشكل واضح و يتم مسحها فأن وجد دواسات مهتوكة و ممسوحة و عداد السيارة قليل فتأكد من أنه تم اللعب في العداد.

3- تفقد التابلوة جيدا و افحص المسامير و الشكل فأن وجدتها غير محكمة فهناك احتمال في التلاعب بالعداد .


4- تفقد عداد الكيلو متر ان وجدت به أي شيء غير طبيعي مثل خانات أرقام لا تظهر أو تظهر و تختفي فلا تشتري السيارة .


5- اذهب للتوكيل فهم يستطيعون كشف التلاعب بسرعة عن طريق كمبيوتر السيارة .


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