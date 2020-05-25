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ثقافة

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالا بعيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تشهد قناة وزارة الثقافة في العاشرة ونصف مساء اليوم الإثنين، تقديم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية،  مسرحية "سيرة حب"، وذلك ضمن فعاليات الوزارة في عيد الفطر المبارك لمبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" الإلكترونية.

"سيرة حب"، من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وشارك في بطولة العمل إيهاب فهمي، مروة ناجي، أحمد الدمرداش، مجدي صبحي، أحمد الشريف، شيكو، نهلة خليل، رشا سامي العدل، عمرو أصلان، وآخرون، تأليف أيمن الحكيم، وإخراج عادل عبده.

يذكر أن وزارة الثقافة قد اطلقت مبادرة ثقافية بعنوان "خليك في بيتك.. الثقافة بين ايديك" على قناة اليوتيوب، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا المستجد، تتضمن عرض مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية النادرة، إلى جانب مجموعة أخرى من الحفلات الفنية والموسيقية التي سبق تقديمها قبل سابق بدار الأوبرا المصرية.

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