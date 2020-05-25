بسبب كورونا.. أهالى الأقصر يمارسون فن "العدودة" على الميت بعد غلق محيط المقابر

يفضل اغلب مواطنين محافظة الاقصر فى ايام الاعياد اللجو الى المقابر لزيارة موتاهم حيث يفضلوا الاعياد على الموتى قبل الاحياء ، ولكن فيروس كورونا " كوفيد – 19 " حال دون ذلك ومنعهم من هذه العادة المتوارثة من مئات السنوات .

وقامت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الاقصر بالتعاون مع مديرية امن الاقصر منذ الامس ، اول ايام عيد الفطر المبارك بغلق الطرق المؤدية الى المقابر لمنع زياراتها وذلك فى اطار تطبيق قرارات منع زيارات المقابر والتجمعات ، لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا "كوفيد -19".

واهاب محافظ الاقصر المستشار مصطفي الهم المواطنين بعدم زيارة المقابر والمدافن طوال فترة إجازة العيد حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات لمنع تجمعات المواطنين تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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ويقول مدير مركز دراسات تراث الصعيد بالاقصر عبدالمنعم عبدالعظيم ، ان المواطنون بجميع انحاء الاقصر يقضون العيد فوق مقابر الموتى، حيث يرتدون الملابس الجديدة ويتوجهون إلى مقابر القرية، رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، ويجلسون في محيط قبور من رحلوا ويوزعون المخبوزات والفاكهة على مرتادي المقابر.

واوضح مدير مكتب دراسات تراث الصعيد أن السيدات اثناء زيارة القبور ويوزعن المخبوزات التى كان يحبها الميت مثل الكعك والمِنين، مشيرا الى هناك بعض المقابر يوجد بداخلها مقامات مشايخ فيقوم مجموعة من الدراويش والصوفيين موكب خاص بهم بالطبول والاناشيد الدينية حتى يصلون الى مقام الشيخ داخل المقابر وسط زفة كبيرة من الأهالى لزيارته والتبارك به.

واشار الى ان فى المنازل تواجد النساء للتعديد على الميت حيث فن "العدودة"، أى البكاء على الميت ورثاؤه، ووصف طعم الحياة بدونه، موضحا إن ذلك الفن التلقائى الشعبى تتداوله ألسنة نساء الأقصر فى المآتم، يتناقلنه ويتوارثنه عن آمهاتهن ويورثنه لبناتهن جيلا تلو الاخر.

وكشف الأديب والكاتب طارق العوضي ، ان فن "العدودة" هو فن متواث حيث تقوم السيدات بالتعديد تعدد صفات ومناقب ومآثر المتوفى سواء ذكرا كان أم أنثى من أجل أن تثير أمواج الحزن بداخل كل من عرفه وان "العدودات" التى تنشدها سيدات الحزن على المقابر ليودعن موتاهن بالجلال الذى يستحقونه، فوجدنا من "العدودات" أنواعا كثيرة حسب نوع الميت ذكر أو أنثى ، وحسب عمره، والطريقة التى مات بها.

فبالنسبة لـ"عدودة الفتاة التى ماتت على وش جواز" فأنها تخاطب قبرها: "جايلك عروسة محنية الكفوف والكعب، خدت معاها الحنة وسابت وجع القلب" ، أما عدودة الأم التى تموت تاركة خلفها أولادها الصغار فتقول: "غراب البين عالنخيل يبكي، عاللي تفوت عيالها وتمشي، غراب البين عالنخيل ينوح، عاللي تفوت عيالها وتروح"، وتقول عدودة الشاب الصغير الذى وافاه الأجل المحتوم: " ياعود طري واتلوي، ميل ومال علي الارض، امبارح كان في وسطنا، والليلة تحت الأرض"، وأما من مات زوجها وكانت تراه ذا قدر عند قومه "كنت فين يا وعد يا مقدر، دي خزانة وبابها مصدر، يارجاله عدوا عمايمكم، عمه كبيره غايبه عنكم ".