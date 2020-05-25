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محافظات

أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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همت الحسينى
واصل افراد مرور الدقهلية إغلاق كورنيش النيل  والذى كان قبل ازمه كورونا يشهد فى توافد الملايين من ابناء الدقهلية وايضا الغربيه لقربها منها.

كما شهدت المنصوره وامام المحافظه تنظيما مروريا وتعاون بين افراد الشرطه والمواطنين لتيسير حركة السيارات الخاصه ولعدم حدوث اى عرقله مروريه.

وطبقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية قرار وزارة الداخلية بإغلاق طريق كورنيش النيل .

كما تم توفير مسارات بديلة وعدم السماح لانتطار السيارات فى اى مكان.

كما تم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة ومنع السيارات من المرور وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوى.


أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو
أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو
أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو
أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو
أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو
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