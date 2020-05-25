أمن الدقهلية يواصل غلق طريق الكورنيش فى تعاون بين الشرطه والمواطنين.. صور وفيديو



وطبقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية قرار وزارة الداخلية بإغلاق طريق كورنيش النيل .



كما تم توفير مسارات بديلة وعدم السماح لانتطار السيارات فى اى مكان.



كما تم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة ومنع السيارات من المرور وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوى.







كما شهدت المنصوره وامام المحافظه تنظيما مروريا وتعاون بين افراد الشرطه والمواطنين لتيسير حركة السيارات الخاصه ولعدم حدوث اى عرقله مروريه.