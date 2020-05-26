فراشات متنقلة وملائكة تمشى على الأرض.. قصص وحكايات ممرضات قضين العيد بعيدا عن أطفالهن.. صور

عيد الفطر من المناسبات التى يحرص فيها الجميع الحصول على أخذ إجازات من العمل للاستمتاع للاحتفال بالعيد وسط أسرته وأهله، ولكن هنا الوضع مختلف فى مستشفى قها للعزل الصحى المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.













الأطقم الطبية والتمريض بالمستشفى رفضوا الإجازات وقرروا قضاءها فى العمل من أجل راحة المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، رافعين شعار "لا وقت للراحة.. عيدنا يوم شفاء كل المرضى".









فراشات متنقلة.. ملائكة تمشى على الأرض، هكذا وصفت إدارة مستشفى قها المركزى الممرضات داخل المستشفى الذين حرصوا على قضاء العيد داخل جدران غرف المرضى وداخل المعامل والعناية المركزة.









وقال المستشفى إنهم "أمهات وبنات مصريات أصحاب إرادة قوية تركوا بيوتهم وأولادهم وأسرهم من أجل رسالتهم السامية وضميرهم المهني وحرصوا على قضاء العيد في العمل في مستشفى قها للحجر الصحي".









واستعرض المستشفى بعضا من النماذج، ومنهم نجلاء زكريا، مشرفة التمريض في الجروب الثاني والحالي، وهى الأم المثالية، صاحبة القلب الكبير والمجهود المتميز، والتي تقف دوما في وسط الصفوف تجبر الكسر وتسد العجز كأنها أصغر ممرضة.









أما منى على، فهى صاحبة الإنسانيات العالية والمواقف الجميلة مع المرضى بالدعم النفسي ورفع المعنويات، والتي أيضا تدخل العزل للمرة الثانية، وكذلك ناهد نبيه، والتى جاءت من مستشفى الخصوص وبادرت والتحقت بالعمل في الحجر الصحي خدمة لبلدها ولعملها، فهى تنشر البهجة في المكان، إضافة قوية ومجهود متميز وروح فتية.









وكذلك فاطمة عبد المعطي، والتى تدخل للمرة الثانية الحجر، ولكن ما زالت العزيمة قوية وتحتفل بالعيد بالعمل، لم ننس مواقفها النبيلة ووقفتها الشجاعة رغم قلة العدد، أما نجلاء عبد الفتاح، فهى الضمير الحي والنفس السوية وحب العمل، مثال مشرف للممرضة النبيهة التي تسد في أي موقف ومكان.







