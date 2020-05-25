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حوادث

ضبط نصف طن دواجن داخل مجزر غير مرخص في كفر الشيخ

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومة، من ضبط نصف طن دواجن داخل مجزر دواجن غير مرخص بمدينة دسوق.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط مجزر غير مرخص بمدينة دسوق يديره "ع.م" .


وضبط رجال مباحث التموين نصف طن دواجن داخل المجزر، وتم تحرير المحضر رقم 4564 لسنة 2020م، جنح مركز دسوق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية خلال هذه الفترة لضبط حالة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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