خلال 60 يوما.. 25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة وزارة الثقافة على يوتيوب

جذبت قناة وزارة الثقافة من خلال قناتها على "يوتيوب" ما يقرب من 25 مليون زائر لمحتواها الثقافي والفني والفكري الذي قدمته خلال 60 يومًا منذ انطلاق مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك"، حيث رصدت الوزارة تفاعل مليون وستمائة ألف مشاهد مع العروض.

وبحسب بيان، الاثنين، تخطت الاشتراكات في القناة حاجز 100.290 ( مائة الف ومائتين وتسعين) مشترك خلال شهرين، ووصلت عدد ساعات المشاهدة لاكثر من 200.930 ( مائتين الف وتسعمائة وثلاثين ) ساعة وضمت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية، الكويت، الامارات، امريكا، كندا، العراق، المانيا، انجلترا، المغرب والأردن.

وفي تعليق لها أبدت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، سعادتها بإقبال الجمهور على متابعة الكنوز الفكرية والفنية التي تمثل جزء من ملامح تراث الامة الثقافى والفني الحديت والمعاصر.

وقالت الوزيرة إن ذلك يعكس الثقة في المحتوى الإبداعي الذي تقدمه الدولة والهادف إلى بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوجدان، مضيفة أن استثمار التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي يعد وسيلة فاعلة لنشر الوعي وتنمية وتطوير المجتمع .