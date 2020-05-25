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مرأة

حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تداول مستخدمو الفيسبوك بوك والسوشيال ميديا، جلسة تصوير لمريض مصاب بفيروس كورونا وطبيبة من داخل مستشفي دار الشفاء بالمنصورة اعلنوا خطوبتهم داخل العزل .


واعلن الشاب خطوبته علي الطبيبه المتابعة لحالته اثناء تلاقيه العلاج بالمستشفي ، وكان تعافي المريض من اصابته بعد فترة من تلقي العلاج فيروس كورونا واستطاع اعلان خطوبته علي الطبيبة .

وتظهر الصور متابعة من الطبيبة للمريض بالملابس المعقمة لكل من المريض والطبيب ، واصبحت الصور الاكثر تداولا علي السوشيال ميديا بعد اعلان خطوبتهم وانتشار جلسة التصوير في المستشفي .

وكانت قصة الحب هي التي جمعت بين المريض والطبيبة فى زمن الكورونا ، والذي عاد بعد مغادرة المستشفى وشفاءه ليتقدم لخطبتها فكان ردها الموافقة .

ونفذ العروسان  الخطوبة فى نفس المكان الذي جمعهم في أول مرة ليتم مراسم “الخطوبة” وتصوير أول جلسة تصوير بالمستشفي.
حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى
حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى
حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى
حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى
حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى
حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى
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