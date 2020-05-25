حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى

تداول مستخدمو الفيسبوك بوك والسوشيال ميديا، جلسة تصوير لمريض مصاب بفيروس كورونا وطبيبة من داخل مستشفي دار الشفاء بالمنصورة اعلنوا خطوبتهم داخل العزل .
واعلن الشاب خطوبته علي الطبيبه المتابعة لحالته اثناء تلاقيه العلاج بالمستشفي ، وكان تعافي المريض من اصابته بعد فترة من تلقي العلاج فيروس كورونا واستطاع اعلان خطوبته علي الطبيبة .
وتظهر الصور متابعة من الطبيبة للمريض بالملابس المعقمة لكل من المريض والطبيب ، واصبحت الصور الاكثر تداولا علي السوشيال ميديا بعد اعلان خطوبتهم وانتشار جلسة التصوير في المستشفي .
وكانت قصة الحب هي التي جمعت بين المريض والطبيبة فى زمن الكورونا ، والذي عاد بعد مغادرة المستشفى وشفاءه ليتقدم لخطبتها فكان ردها الموافقة .
ونفذ العروسان الخطوبة فى نفس المكان الذي جمعهم في أول مرة ليتم مراسم “الخطوبة” وتصوير أول جلسة تصوير بالمستشفي.