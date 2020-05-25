حب في العزل.. خطوبة مريض كورونا وطبيبة داخل المستشفى

وتظهر الصور متابعة من الطبيبة للمريض بالملابس المعقمة لكل من المريض والطبيب ، واصبحت الصور الاكثر تداولا علي السوشيال ميديا بعد اعلان خطوبتهم وانتشار جلسة التصوير في المستشفي .

وكانت قصة الحب هي التي جمعت بين المريض والطبيبة فى زمن الكورونا ، والذي عاد بعد مغادرة المستشفى وشفاءه ليتقدم لخطبتها فكان ردها الموافقة .



