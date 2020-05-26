أهالي قرية الحارون بالغربية يتغلبون على العزل بركوب الخيل.. والمحافظ: توفير كل احتياجات القرية الغذائية والطبية..صور

- احتفالات الأهالي والأسر بركوب الخيل والصبية في قرية العزل

- محافظ الغربية يوجه بتوفير السلع الغذائية والمستلزمات الطبية للعائلات

- وكيل الصحة بالغربية: فرق طبية لفحص كافة المخالطين لحالات الإصابة بكورونا





شهدت قرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية مد الحظر والعزل الصحي أسبوعا إضافيا تزامنا مع حلول إجازة عيد الفطر المبارك بالقرية، عقب ظهور ما يقرب من ٧ حالات إصابة بكورونا .





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية للدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة التنسيق مع المحاسب أحمد النحال رئيس مجلس مركز ومدينة زفتى لمباشرة تطورات مراحل العزل الصحي لتأمين كافه الأسر والعائلات الذين تاجاوز أعدادهم ١٥ ألف نسمة .





"الحمد لله انتهينا من فعاليات الصيام في شهر رمضان المبارك وحلت علينا اجازة عيد الفطر المبارك كي نفرح اطفالنا ونرفع من معنويات ذويهم عقب امتداد العزل الصحي لمده تقترب من ٢١ يوما بسبب ارتفاع الإصابات بعدوي كورونا بين صفوف أبناء القرية في الآونة الأخيرة.. بتلك الكلمات عبر الحاج حسن محمود والذي تجاوز عمره ٥٦عاما عن مشاعره لافتاأ إلى أن كافة مشايخ وممثلي كبار العائلات بذات القرية حرصوا علي مزاوله أنشطتهم الخيرية من خلال الدفع بلجان من شباب القرية لتدشين حملات التطهير والتعقيم لكافة المنازل بذات القرية مضيفا :" ربنا يرفع عنا شر البلاء والغمة ويكون اللي جاي افضل لأهلنا وربنا يشفي كل مريض " .





و أوصح أن الأهالي حرصوا طوال اجازة عيد الفطر المبارك علي توزيع الحلوي والكعك علي الأسر والعائلات الاكثر احتياجا فضلاعنإ التعبير عن الفرحة بالزغاريد لشفاء بعض الحالات الايجابية وتحولها اليسلبيهة وعودتهم سالمين الي منازل أسرهم" .

وتابعت سوسن محمود ربة منزل أن الأطفال والصبية وعائلاتهم حرصوا علي اللهو بالطائرات الورقية وركوب الخيل تزامنا مع أجازة عيد الفطر المبارك منعا للاختلاط والتزاما لدعوات العزل الصحي داخل القرية .





في المقابل اعطي محافظ الغربية تعليماته الي المحاسبه اماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحةلتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والماسكات والمطهرات والمواد الكحولية اللازمه لتوزيعها علي كافة الأسر والعائلات ةالتنسيق الكامل مع رجال الشرطه الذين حرصوا علي فرض كردون أمني بمحيط مداخل ومخارج القريه لتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال الوقت الحالي .



