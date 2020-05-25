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محافظات

طيارة ورق وتجمعات بسيطة| كيف قضى الغرباوية ثاني أيام العيد..صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:30 م
العيد في زمن الكورونا
العيد في زمن الكورونا
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احمد علي
قام الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم بجوله ميدانية لمتابعه اعمال الرصف وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق السكنية بالمحله تلبيه لرغبات المواطنين.




ورافق محافظ الغربية خلال جولته كل من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة وعدد كنت القيادات التنفيذية والأمنية لمتابعه تطبيق الحظر واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار تفشي عدوي كورونا.


وجاء ذلك  تزامنا مع حلول الاحتفال بثاني ايام عيد الفطر المبارك فضلا عن انتشار  ظاهره لهو شباب المئات من أسر وعائلات الغرباوية باستخدام " الطائره الورقيه" وسيله ترفيهيه هربا من الاختلاط والتزاحم بساحات والحدائق العامة المغلقه اداريا.


كما  لاقي ذلك  استحسان الأسر وعائلات الذين التزموا بتطبيق العزل المنزلي والانصياع الي دعوات مجلس الوزراء للوقايه من اخطار تفشي عدوي "كوفيد ١٩

كما واصل بعض الصبيه والفتيات الذين تترواح أعمارهم السنيه ما بين "٧_١٨" سنه محاوله الانتشار نسبيا بأعداد قليله بالميادين والشوارع الرئيسيه والسير على الأقدام للاستمتاع بنسيم هواء اجازه عيد الفطر المبارك بعدما منعت اقامه صلاه العيد بسبب دواعي الاختلاط وإحجام انتشار عدوي "كورونا".


في المقابل اصدر  محافظ الغربية توجيهاته العاجله الي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع السكرتير العام وروءساء مجالس المدن والاحياء باهميه التواجد الميداني للتطبيق ساعات الحظر والعزل المنزلي وفض اي تجمعات محاماه للمواطنين في أماكن عامه بالتنسيق مع الاجهزه الامنيه لضمان سلامه الجميع .

وأشار محافظ الغربية في توجيهاته الي اهميه اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من اخطار كورونا فضلا عن ضرورة توافر كافه السلع الغذائية واللحوم والأسماك والدواجن داخل المولات التجارية ومعارض مديرية الزراعه باسعار مناسبه لمواجهه جشع التجار والتأكد من صلاحيتها تلبيه لرغبات أبناء الشارع الغرباوي طوال فترات إجازه عيد الفطر المبارك.

كما كلف محافظ الغربية مساعديه بضرورة استمرار الحملات الوقائية والنظافه المكبره لرفع تلال القمامه من شوارع وميادين المحافظة وكافه المناطق السكنية من خلال الدفع بمعدات ولودرات لتأمين أرواح المواطنين من اخطار انتشار الأمراض المزمنة.
طيارة ورق وتجمعات بسيطة| كيف قضى الغرباوية ثاني أيام العيد..صور
طيارة ورق وتجمعات بسيطة| كيف قضى الغرباوية ثاني أيام العيد..صور
طيارة ورق وتجمعات بسيطة| كيف قضى الغرباوية ثاني أيام العيد..صور
طيارة ورق وتجمعات بسيطة| كيف قضى الغرباوية ثاني أيام العيد..صور
طيارة ورق وتجمعات بسيطة| كيف قضى الغرباوية ثاني أيام العيد..صور
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