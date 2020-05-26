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برلمان

برلمانى: نأمل عرض قانونى الإدارة المحلية والتقسيم الإدارى للمحافظات على الجلسة العامة قريبا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إننا نتعشم أن يتم عرض قانون الإدارة المحلية قانون التقسيم الإدارى للمحافظات على الجلسة العامة للبرلمان بعد أجازة عيد الفطر المبارك للتصويت عليها وإقراره بشكل نهائى.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نأمل أن تخرج هذه القوانين إلى النور ، خاصه وأنها تعتبر قوانين خاصة بالانتخابات ، وبالتالى فلابد من إقرارها فى دور الإنعقاد الأخير نظرا لفتح باب الترشح للإنتخابات البرلمانية فى شهر أكتوبر المقبل.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة  الأسبوع الماضى ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا. 

وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة. 

وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.
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