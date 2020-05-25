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أخبار العالم

الصحة العراقية: عدم الالتزام بالحجر المنزلي وراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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ا ش ا
أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الإثنين، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، يرجع لعدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي.

وقال التميمي  في تصريح صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "إن ارتفاع عدد الإصابات يعود لعدم التزام المواطنين، لكنه يعتبر منجزا للوزارة لكونها اعتمدت معايير منظمة الصحة العالمية بإجراء أكثر من 6000 فحص يوميا، وهي ليست عملية سهلة إطلاقا حيث تحتاج إلى المئات من الفرق الطبية في وقت أمنت فيه وزارة الصحة 20 مختبرا متخصصا في كل المحافظات".

وأضاف أن الحظر الكلي سينتهي بعد العيد ليحل محله الحظر الجزئي الذي كان مطبقا قبل ذلك ، وأنه لا يوجد وقت محدد لرفع الحظر.

وفي السياق ذاته.. أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري رئيس خلية الأزمة المحلية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
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