شاهد.. جسم معتم في سماء مدينة شهيرة بأستراليا





ووفقا لما ورد في "صحيفة " ديلي ميل " ، ان سيدة التقطت صورة لهذا الجسم الغريب أثناء سيرها في نزهه مع الكلب الخاص بها ، و شاهدت حلقة سوداء تلمح في السماء في وضح النهار يوم الاربعاء و لم تفوت الفرصة في التقاط صورة لها .





نشرت السيدة تلك الصورة عبر الانترنت ، و علق أحد المتابعين :" لقد شاهدنا ذلك الجسم أيضا من شرفة المنزل ، و هو يحلق فوق التلال لمدة 40 دقيقة حتى استقر فوق الجبل " .





تداول رواد التواصل الإجتماعي تلك الصورة ، و بعضهم أكد أنه رأي ذلك الجسم ، و البعض الآخر سخر من الصورة و أشار إلى أنها قد تكون ألعاب نارية في السماء .





لم ترد وكالة ناسا حتى الآن لتوضح حقيقة ذلك الجسم الغريب الذي ظهر في مدينة نيو ساوث ويلز .

رصد مواطني مدينة نيو ساوث ويلز باستراليا جسم معتم صغير يشبه حلقة سوداء واضحا في سماء استراليا ، مما أدى إلى تعجب المواطنين و سؤالهم عن هذا الجسم الغريب .