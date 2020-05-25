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منوعات

شاهد.. جسم معتم في سماء مدينة شهيرة بأستراليا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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مريم صليب
رصد مواطني مدينة نيو ساوث ويلز باستراليا جسم معتم صغير يشبه حلقة سوداء واضحا في سماء استراليا ، مما أدى إلى تعجب المواطنين و سؤالهم عن هذا الجسم الغريب . 

ووفقا لما ورد في "صحيفة " ديلي ميل " ، ان سيدة التقطت صورة لهذا الجسم الغريب أثناء سيرها في نزهه مع الكلب الخاص بها ، و شاهدت حلقة سوداء تلمح في السماء في وضح النهار يوم الاربعاء و لم تفوت الفرصة في التقاط صورة لها . 

نشرت السيدة تلك الصورة عبر الانترنت ، و علق أحد المتابعين :" لقد شاهدنا ذلك الجسم أيضا من شرفة المنزل ، و هو يحلق فوق التلال لمدة 40 دقيقة حتى استقر فوق الجبل " . 

تداول رواد التواصل الإجتماعي تلك الصورة ، و بعضهم أكد أنه رأي ذلك الجسم ، و البعض الآخر سخر من الصورة و أشار إلى أنها قد تكون ألعاب نارية في السماء . 

لم ترد وكالة ناسا حتى الآن لتوضح حقيقة ذلك الجسم الغريب الذي ظهر في مدينة نيو ساوث ويلز . 
شاهد.. جسم معتم في سماء مدينة شهيرة بأستراليا
شاهد.. جسم معتم في سماء مدينة شهيرة بأستراليا
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