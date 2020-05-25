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أخبار العالم

ماليزيا تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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ا ش ا
أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أغلبها في مراكز لاحتجاز المهاجرين؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 7 آلاف و417 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في مؤتمره الصحفي اليومي بخصوص مستجدات انتشار (كوفيد-19) - إن 5 من الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، و167 هي حالات انتقال محلي، بينها 8 حالات لمواطنين ماليزيين و159 لأجانب، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما".

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 112 حالة إصابة في ثلاثة مراكز لاحتجاز المهاجرين، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في تلك المراكز حتى الآن إلى 227 حالة. 

وطمأن المسؤول الماليزي المواطنين بأن الارتفاع المفاجئ في أعداد حالات (كوفيد-19) في مراكز احتجاز المهاجرين لا يدعو للقلق، قائلا: إن تلك المراكز في معزل عن الجمهور وتحت السيطرة.

وأشار عبد الله إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم ليبقى إجمالي عدد الوفيات كما هو 115 حالة، كما أعلن أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و979 شخصا بعد تعافي 34 شخصا اليوم.
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