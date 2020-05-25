خلال إجازة عيد الفطر.. حملات مكثفة لأعمال النظافة في كفرالشيخ "صور"





وبحسب بيان، الاثنين، تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة.





وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، ورفع وتفريغ صناديق القمامة، وتجمعات المخلفات من الأرض الفضاء، والشوارع الرئيسية والفرعية.





وقام علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ومداخل قريتي كفر المرازقة، و المنشأة الكبري.





وأشرفت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة.





وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بقريتي حازق، والكوم الطويل.



