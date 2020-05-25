برعاية "بكري".. حصاد وفير لأعمال الخير في "قنا "خلال شهر"رمضان"





شهد شهر رمضان المبارك للعام الجاري"حصادا وفيرا"لأعمال الخير في قري محافظتي"قنا"و"الأقصر"،والذي أشرفت عليه جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعني،برعاية الإعلامي والبرلماني"مصطفي بكري.





وقد صرح"أحمد بكري"رئيس مجلس إدارة الجمعية،بأن عطاء نهر الخير كان كبيرا خلال شهر رمضان لهذا العام،وذلك بفعل أصحاب الأيادي البيضاء من أهل الخير،والذين جادوا بمالديهم من عطاء،بمد يد العون والمساعدة للمحتاجين،والأيتام في قري قنا والأقصر الفقيرة.









وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن جملة ماتم حصره من مساعدات خلال شهر رمضان،قد بلغ مايناهز العشرة آلاف كرتونة غذائية،وتقديم مساعدات شهرية ثابتة لمدي الحياة لنحو ستمائة عائلة،معظمهم من الأيتام والمرضي والحالات القاسية،وكذلك توزيع مبلغ واحد وثلاثون ألف جنيه،تم توزيعها في ليلة عيد الفطر المبارك،وكذلك 1500كمامةً طبية و1500زحاجة مطهرات،تبرعت بهما وزارة الانتاج الحربي.





وأكد أحمد بكري أن الإنجاز الأكبر في شهر رمضان لهذا العام،تمثل في تبرع المهندس محمد الأمين بسيارة لنقل الموتي،لنقل حالات الوفاة مجانا برعاية جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعني.





من جانبه،وجه الإعلامي والبرلماني"مصطفي بكري"راعي هذه الأعمال،تحية تقدير وإجلال لأهل البر والخير،من رجال الأعمال،والمؤسسات الخيرية،لما قدموه من عطاء لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر اليتيمة،مثمنا هذا الدور الكبير،والذي يؤكد إخلاصهم لوطنهم،وأبناء مجتمعهم.