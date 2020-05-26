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محافظات

عظم شهيدك.. بورتريه للعواد أول شهيد بمحافظة جنوب سيناء

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:02 ص
بورتريه للعواد اول
بورتريه للعواد اول شهيد بمحافظة جنوب سيناء
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ايمن محمد
قام أهالي جنوب سيناء، بالتطوع بعمل بورتريه تكريما للشهيد محمود ناجي العواد أول شهيد بالمحافظة، والذي استشهد في الحرب الشاملة علي الإرهاب بشمال سيناء مارس ٢٠١٨، ورسمه الفنان ناصر الزهيري، لتعليقه علي منزل الشهيد بطور سيناء.

البورتريه تم رسمه بصورة للشهيد بالملابس العسكرية، بصورة اختارتها له والدته السيدة غادة مختار.
 
وكان قد أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي أم الشهيد محمود ناجي العواد لقب "أم الشهداء"  خلال استقباله أسرة الشهيد أمس  بمكتبه بشرم الشيخ.
 

وقالت غادة مختار والدة الشهيد: "إنها فخورة بنجلها ولو كان لديها 10 أبناء ستلحقهم بالجيش المصري، وأنها راضية بقضاء الله وقدره واحتسبت نجلها عند ربنا من الشهداء".

وأضافت والدة الشهيد عندما جاء الشهيد وأخبرني أنه سيشارك فى إحدى العمليات على البؤر الإرهابية بسيناء حضنته وكنت أشعر أنه آخر حضن وقال لى يا ماما وأنا ضابط جيش أنت فخورة بى وعندما أنول الشهادة ستكونى فخورة بى قلت له: "ياحبيبى ولكل أجل كتاب". قال لى: يا ماما لا تخافى هؤلاء فئران ليس لديهم عقيدة ومرتزقة ونحن أقوياء بربنا وأقوياء بالجيش.

وأضافت  أم الشهيد أن  جنازته كانت غير مسبوقة وكأنه مثل مشهد فرحة  وأكملت  أنه  بالرغم  من  الحزن الذى يملأ قلبى إلا أن لقاء الرئيس السيسى لنا خفف وطأة الحزن ووجهت الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى أطلق اسم الشهيد محمود ناجى على مدرسة الحرية الثانوية العسكرية بطور سيناء ويتابع أخبارها ويلتقي بهم في كل مناسبة وقام من قبل بتكريمها فى حفل عيد الأم الذى أقامته المحافظة ومنحها رحلة عمرة على نفقة المحافظة وإهدائها سلسلة ذهبية تحمل صورة الشهيد لم تفارقها منذ ذلك الوقت.

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عظم شهيدك.. بورتريه للعواد أول شهيد بمحافظة جنوب سيناء
عظم شهيدك.. بورتريه للعواد أول شهيد بمحافظة جنوب سيناء
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