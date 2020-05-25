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الري تتابع الموقف المائي في العيد.. غرف عمليات بأقاليم الصرف الستة.. التأكيد على جاهزية معدات الطوارئ.. ومتابعة نهر النيل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:31 م
نهر النيل
نهر النيل
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أمل مجدى
محمد عبد العاطى
= المرور الدورى على كافة منشآت الرى
= متابعة نهر النيل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى تعديات
= متابعة كافة أجهزة الوزارة للموقف المائى خلال أيام عيد الفطر
= توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات بالكمية والنوعية والتوقيت اللازم 

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن أجهزة الوزارة ممثلة فى مصلحة الرى، اتخذت العديد من الإجراءات، في قطاعات الوزارة، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكد أنه تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة، للمتابعة المستمرة على كافة المستويات، للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب، والحفاظ على المناسيب المطلوبة، أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أى ارتفاع فى مناسيب المياه أو ازدحامات بالمحارم المائية، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اى تعديات فى حينه خلال فترة الإجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل.

وأضاف وزير الري أنه تم المرور على ترعتي الصف القديمة والجديدة ومناسيب المياه مطمئنة حيث سبق التنسيق قبل العيد مع شركة الصرف الصحي وشركة المياه لتخفيض التصرفات، بالاضافة الى التواجد المكثف على مدار 24 ساعة لقطاعات الامن التابعة لري حلوان وكافة اجهزة الوزارة لرصد أي تعديات قد تحدث اثناء اجازة العيد.

وأشار وزير الرى إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية خلال اجازة العيد للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنه و مدى جاهزيتها لموسم أقصى الاحتياجات، حيث تم تفقد محطة 2 مريوط ومصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذى وتشغيل المحطة.

وتتابع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف الاعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنة، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية  بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارئ وتواجد العناصر النوبتجية "سائقين - مهندسين" و لم يتم رصد أية ازدحامات بالمصارف بإقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التاكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الاماكن تحسبا لاى طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين اجهزة الهيئة "أقاليم الصرف الشئون الميكانيكية".

يأتي ذلك في إطار فى ضوء المتابعة الدورية وتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بضرورة إستمرار متابعة كافة أجهزة الوزارة للموقف المائى خلال أيام عيد الفطر المبارك والمرور الدورى على كافة منشأت الرى للإطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيل تلك المنشئات بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين.
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