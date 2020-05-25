بالألوان اللامعة.. كيف يحتفل الشعب الجيبوتي بعيد الفطر

عيد الفطر له طعم مميز واحتفالات لا توجد إلا عند الشعب الجيبوتي، شوارعهم لاتخلو من الفرح والزينة يستقبلون هذه الأيام المباركة بكل الحب، فعيد الفطر المبارك له مذاقه الخاص، هذا الشعب المحب للبهحة يعمل على إدخال السرور لكل بيت فى جيبوتى من خلال ذبح الأضاحي فى عيد الفطر، فما هو شكل العيد فى جيبوتى.





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إدخال الفرحة فى قلوب الناس هى صنعة اعتاد عليها الشعب الجيبوتى فكلا يمد يد العون للمساعدة من خلال ذبح الاضحيه ودعوة الجميع لتناول الطعام، ولكن عيد الفطر لا يتوقف عند ذلك الحد فالأطفال يرتدون كل ماهو جميل وجديد.









تبتهج روحك عند رؤية رداء العيد فى جيبوتى حيث تجد الألوان اللامعة الجذابة التى تخطف ناظريك بمجرد رؤيتها، أما كبار الأهل فلديهم رداء خاص يتمثل فى الدرع أما الرجل يرتدى المحتوى والذي يشبه الساري.













بعد ارتداء الملابس فى الصباح الباكر يوم العيد يهرول الناس إلى الساحات الكبري المخصصة لصلاة العيد، فتسمع صوت التهليلات والتكبيرات، فتجد حالة خاصة جدا داخل الشارع الجيبوتى لا تشعر بها فى أى مكان آخر. وبعد الانتهاء من الصلاة يتبادل الأهل والأحباب التهاني والتبريكات وإظهار الابتهاج والسرور.







