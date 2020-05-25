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محافظات

16 إصابة جديدة بـ كورونا في أسيوط

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:05 م
الاطقم الطبية
الاطقم الطبية
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إيهاب عمر
كشفت نتائج التحاليل والمسحات بمعامل مديرية الصحة بأسيوط اليوم الاثنين عن إصابة 16 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.
 
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وقال مصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي “مواطن بمركز البداري، وسيدة بمدينة أسيوط، ومواطن قرية المطمر مركز ساحل سليم، وسيدة شارع رياض بمدينة أسيوط، ومواطن قرية موشا، ومواطن مركز أبوتيج”.

وأضاف المصدر، وسيدة باليسري بحي غرب اسيوط، وسيدة بمنطقة الوليدية، وسيدة بالسادات، وسيدة جرف سرحان ديروط، ومواطن ميدان المحافظة، ومواطن شارع المحمدي، ومواطن مركز الفتح، ومواطن شارع النميس، ومواطن نزلة مصطفى ديروط، وسيدة بقرية موشا.

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 48 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.

وقال رئيس الجامعة إن المستشفى منذ تجهيزه كمستشفى للعزل بدأ باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 12 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة حالتين فقط طوال تلك الفترة وجار استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 34 حالة أخرى بالمستشفى منهم 5 حالات بالعناية المركزة، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط وتحت إشراف ، وذلك أن وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن حالتي الوفاة راجعة لفشل في وظائف التنفس لوجود تاريخ مرضى سابق أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة بعد الإصابة بالكورونا، حيث الحالة الأولى لمريض كان يبلغ من العمر 63 سنة كان يعانى من تليف كبدي وفشل في وظائف الكبد، أما المتوفى الثانى فيبلغ من العمر 58 عامًًا وكان يعانى من التهاب كبدى لفيروس “سى” مزمن.
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