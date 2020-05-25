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سكرتير الفيوم: المحافظة مواكبة في قراراتها إجراءات الدولة الاحترازية.. فيديو

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:23 م
المهندس أيمن عزت
المهندس أيمن عزت
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نورهان رأفت
قال المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لـ محافظة الفيوم، إن المحافظة منذ شهور وحتي الآن مواكبة في اتخاذ قراراتها الإحترازية المناسبة إجراءات الدولة، في ظل أزمة كورونا.

وأضاف المهندس أيمن عزت، خلال لقائه لـ مراسل إكسترا نيوز، أن هناك لجنة مشكلة من الطب البيطري والصحة ومسؤولي المحافظة بالفيوم، للمرور على المنشآت الخدمية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار المهندس أيمن عزت، إلى أنه تم توزيع المحافظة إلي قطاعات يتولاها السكرتير العام والمحافظ ونائب المحافظ، وكل قيادة تكون مسؤولة عن مركزين بالمحافظة.


وأكد عزت أن جميع المنشآت السياحية بالمحافظة ملتزمة بالإجراءات الإحترازية، موضحا أنه تم إغلاق كافة وسائل النقل والمواقف بالكامل.


وتابع : أن السلع الغذائية متوافرة بكافة أشكالها ولا يوجد نقص فيها، وقرارات الغلق لا تشمل "السوبر ماركت"، ومحلات بيع السلع الغذائية.
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