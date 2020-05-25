أسباب الإفصاح عن الموازنة العامة.. تبسيط بنودها للمواطنين غير المعنيين بالإنفاق العام

أعلنت وزارة المالية ، إطلاق النسخة المبدئية من البيان المالي التمهيدي ما قبل إعداد موازنة العام المالي المقبل للمواطنين أمس؛ الإثنين، قبل إقرارها من مجلس النواب ومن ثم العمل بها أول يوليو المقبل.





وزارة المالية قالت إن نسختها من ذلك الإصدار تحت شعار مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى؛ بغرض تبسيط بنود الموازنة العامة للمواطنين بأسلوب مبسط لغير المعنيين بالإنفاق العام.





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وفقا لتقارير دولية اطلع "صدي البلد" عليها؛ فإن مصر ملتزمة بشكل دوري بالإفصاح عن بيانات الموازنة العامة واعداد 3 وثائق منفصلة عنها من بينها تتمثل في " البيان المالي التمهيدي للموازنة ، موازنة المواطن، الحساب الختامي لموازنة سابقة".





افصاح مصر عن مؤشرات الموازنة العامة في مراحل الإعداد من خلال تعريف الرأي العام بتفاصيلها؛ هو من الأمور المهمة في الجدارة الاقتصادية و المالية لمصر وجهاتها المعنية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني و التمويل الدولية من بينها صندوق النقد و البنك الدوليين علي وجه الخصوص.





بحسب المواعيد القانونية لإعداد الموازنة العامة في مصر، فإن الحكومة تلتزم بإحالة مشروع موازنة العام المالي لمجلس النواب بحلول مارس حتي إبريل من كل عام؛ بعد التشاور مع الوزارات المعنية بشئون الموازنة العامة وتحديدا وزاراتي " المالية، التخطيط و التنمية الاقتصادية" والحصول علي مقترحات الجهات الخاضعة للموازنة العامة وطلباتها بالمصروفات لتمويل المشروعات و الخدمات الممولة.





وزارة المالية بحسب تقارير رسمية صادرة عنها، اعلنت عن وجود مستهدفات لديها في تعزيز استراتيجية اشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية الحكومية وتبسيط بنود الموازنة العامة بما له انعكاسا علي الاقتصاد القومي و مستوي معيشة المواطنين.

وتسهم اجراءات وزارة المالية لإطلاع المواطنين علي القضايا المفصلية التيي تشغل المواطنين خصوصا رواتب الموظفين و الدعم الموجه للفئات الأولي بالرعاية و اصحاب المعاشات و الخدمات الصحية والتعليمية و الضرائب المقرر تحصيلها .





وحصلت مصر علي ثاني أكبر دولة علي مستوي الشرق الأوسط في الإفصاح عن شفافية الموازنة من مؤسسة الشراكة الدولية IBP؛لتحتل بذلك لمرتبة الـ43 علي مستوي 100 دولة عالمية في شفافية الموازنة.