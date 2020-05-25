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محافظات

"عزل بني سويف": ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 91 حالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:57 م
عزل بني سويف
عزل بني سويف
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محمد عبد الحليم
أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة بني سويف،عن ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا، وخروجهم من مقر العزل بالمدينة الجامعية إلى 91 حالة، عقب تعافي 7حالات جديدة بينهم طفل، بعد تحول نتيجة تحاليل العينات الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

من جانبه أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، تطبيق بروتوكول الوزارة فيما يخص الحالات المشتبه فيها لفيروس كورونا المستجد، إذ يجري أخذ مسحة من الحالة.
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وأوضح أنه عقب التأكد من إيجابية التحاليل للفيروس، واستقرار الحالة صحيًا، يطبق العزل المنزلي عليها ومتابعتها يوميًا من فريق الطب الوقائي، وفي الحالات غير المستقرة صحيًا، وتعاني من أمراض مزمنة يجري عزلها بالمستشفيات.

من جانبه أكد الدكتور منصورحسن  رئيس جامعة بني سويف أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بالنزلاء، وتوقيع الكشف الحراري فور وصولهم للمدينة الجامعية ، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية، مع توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا.

مشيراإلي أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية. 
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