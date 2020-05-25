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برلمان

نائب: وقف تراخيص البناء 6 أشهر جاء بتوجيهات من الرئيس السيسى

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:02 م
عقارات
عقارات
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معتز الخصوصى

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة  أشهر قرار حكيم جاء بتوجيهات من الرئيس السيسى لوزير التنمية المحلية فى نقاش عام.

وأضاف مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه للأسف الوضع أصبح سيىء جدا الان ، حيث أننا نجد مخالفات فى البناء بجانب أماكن البناء المرخصة ، واحيانا نجد هناك ترخصيص لأدوار محددة ويتم بناء أكثر من المحدد.

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: محافظة القاهرة اكتظت بالسكان فى ظل وجود ابنية مخالفة ، بالإضافة إلى إستغلال  المستثمرين العقاريين الفرصة لبناء أبنية مخالفة.

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وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين كلًا فى نطاق اختصاصه بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

وكان قد عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إجتماعًا  سابقا مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وشهد الإجتماع إستعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية وكذا مخالفات تحويل إستخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، مع الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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