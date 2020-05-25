AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر في القليوبية

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:05 م
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بمدن وأحياء المحافظة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.


وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن قرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية لحدوث عطل مفاجئ بخط 300 مم المغذي للقرية وجارٍ الآن أعمال الإصلاح.

وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لاهالى القرية وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح ولحين فترة الانقطاع.

من ناحية اخرى قامت الأجهزة التنفيذية فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن فى وضع حواجز مرورية وعدم  السماح بانتظار السيارات على الكورنيش ومنع اى تجمعات.

كما تم غلق مداخل مدينة القناطر والطريق المؤدي إلى الحدائق والمتنزهات في ضوء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات

القناطر الخيرية بلا زوار.. غلق الحدائق والمتنزهات ووقف الرحلات النيلية.. فيديو وصور

فى ثانى أيام عيد الفطر.. اختفاء المواطنين فى كورنيش بنها وحدائق القناطر.. صور

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف قرار إيقاف إصدار التراخيص وبناء المساكن

لمدة 6 أشهر.. وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات

محلية البرلمان ترد على قرار إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر

ترشيحاتنا

شاهد.. جسم معتم في سماء مدينة شهيرة بأستراليا

كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

مع السلامة يا حبيبتي.. وفاة جدة أوس أوس نجم «مسرح مصر»

مني زكى و يسرا الأبرز.. شاهد أجمل إطلالات المشاهير في عيد الفطر

شاهد .. رسالة محمود كهربا لـ حارس مرمى الزمالك

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

AdvertisementS

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

فيديوهات إعدام عشماوي ومسلسل الاختيار تستفز الإخوان وتدفعهم لزج محمد علي مجددا

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

بعد شفاء 3 حالات.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج علاج لـ كورونا

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

المقاول الهارب محمد علي يظهر من جديد.. والمصريون يلقنوه درسا قاسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

أول صور لناقلة إيران الثانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا

السمنة تدمر المناعة.. كيف تحمي طفلك من زيادة الوزن ؟