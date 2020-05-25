إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر في القليوبية

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك بمدن وأحياء المحافظة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.









وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم وغلق الطرق الرئيسية المؤدية للكورنيش والمقابر خلال أيام عيد الفطر المبارك والتنسيق مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.





من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن قرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية لحدوث عطل مفاجئ بخط 300 مم المغذي للقرية وجارٍ الآن أعمال الإصلاح.





وقال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لاهالى القرية وذلك لحين انتهاء أعمال الإصلاح ولحين فترة الانقطاع.





من ناحية اخرى قامت الأجهزة التنفيذية فى القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن فى وضع حواجز مرورية وعدم السماح بانتظار السيارات على الكورنيش ومنع اى تجمعات.



