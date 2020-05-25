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محافظات

إزالة 1382 حالة تعد على أراضي بني سويف.. وضبط وإزالة 241 مخالفة بناء

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 1382 حالة تعد على الأراضى الزراعية، وإزالة 249 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، في حين تم ضبط وإزالة 241 مخالفة بناء، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،"منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في الـ25 من مارس الماضي وحتى  أمس الأحد  24 من مايو 2020. 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام ،بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. 
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يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.


وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني ،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة. 
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