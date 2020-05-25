حقيقة زواج مريض كورونا من طبيبته داخل مستشفى العزل في الدقهلية

أ قدم طبيبان على الاحتفال بخطبتهما بطريقة مختلفة بعمل "فوتو سيشن" داخل مستشفى خاص فى مشهد طبى، حيث قامت الطبيبة بإجراء كشف على خطيبها وكأن الحب جمعهما من هذه اللحظة، حيث أقدما على ذلك عقب إغلاق قاعات الأفراح بسبب فيروس كورونا المستجد.



وقاما الطبيبان آية مصباح، ومحمد فهمي، بجلسة تصوير داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص وبتجسيد دور المريض والطبيب، وسط الأجهزة الطبية.





وأوضح محمد سمير، مصور الفوتو سيشن، أن الفكرة جاءت فى ظل أزمة الكورونا للاحتفال بحفل خطوبتهما فى ظل إغلاق جميع القاعات بسبب كورونا، كما تهدف إلى تشجيع الجيش الأبيض ومساندته.





وأكد الطبيبان أن الهدف من الصور إيصال رسالة بأننا سنعمل ضد هذا الفيروس وكل طبيب معرض للإصابة، ولكن ما نمر به لم يمنعنا من الاحتفال وعمل الفوتوسيشن، وهذه جلسة تصويرية وليس كما روج البعض بمواقع وصفحات بأن الطبيبة كانت تعالج داخل المستشفى.



