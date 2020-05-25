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محافظات

لليوم الثاني علي التوالي.. الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف خالية من المواطنين

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:19 م
شوارع بني سويف
شوارع بني سويف
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محمد عبد الحليم
شهدت  حدائق ومتنزهات وكورنيش النيل في محافظة بني سويف، خلوها من المارة والزائرين  لليوم الثاني علي التوالي كما خلت  أغلب الشوارع والميادين والمساحات الخضراء، والمواقف، في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، من أي مظاهرللخروج والتنزهة ومن العادات التي اعتادتها  الاهالي أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المُستجد.

واستمرت الحدائق والمتنزهات في غلق أبوابها أمام المواطنين، والذين التزموا بيوتهم تنفيذًا لقرار منع التجمعات، وخلت كذلك الشوارع من المارة والسيارات.

فيما منعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، المواطنين من التواجد بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، كذلك غلقه أمام حركة السيارات، اليوم الثاني على التوالي، مع توفير طرق بديلة للمرور خارج ساعات الحظر.
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من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف على أن اليوم الثاني  لعيد الفطر المبارك "شهد غلق  كافة الحدائق والمتنزهات العامة ، والمتنزهات على كورنيش النيل  وغلق مواقف السيارات وأن الهدوء يسود الشارع السويفي مع التزام ملحوظ من المواطنين بقرارات الحكومة ،  وتم غلق طريق الكورنيش من خلال مديرية الأمن ، ومنع المواصلات العامة بين مراكز المدن ، حيث  تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة  لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية ، لعدم السماح  بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد ، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا. 

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تجري متابعة الالتزام بالقرارات على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى،والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لضمان الالتزام بكافة  المدن والقرى ، حيث أنه تم التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين . 


لليوم الثاني علي التوالي.. الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف خالية من المواطنين
لليوم الثاني علي التوالي.. الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف خالية من المواطنين
لليوم الثاني علي التوالي.. الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف خالية من المواطنين
لليوم الثاني علي التوالي.. الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف خالية من المواطنين
لليوم الثاني علي التوالي.. الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل ببني سويف خالية من المواطنين
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