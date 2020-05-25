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مرأة

كيف تختار السمك الطازج عند الشراء؟

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:26 م
سمك
سمك
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آلاء حسن
يحتوي السمك على الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم، بالاضافة أنه يحتوي على الاميجا 3 ويمد الجسم بالطاقة اللازمة.

وتحتار النساء دائما في معرفة السمك الطازج عن الشراء من المحلات فالسمك من الاشياء الهامة التي يجب الحرص على معرفة إذا كان طازجا أم لا حتى لا يُسبب التسمم.

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن صفات السمك الطازج هي :

- عيون السمك : لامعة زجاجية غير غائرة

- الحراشف : غير لزجة و لا تنفصل بسهولة

- الخياشيم : حمراء و ليست بنية

- القوام : يقاوم الضغط بالإصبع ولا يصبح غائر بعده

- الرائحة: أن تكون مقبولة غير منفّرة، السمك الفاسد له رائحة الأمونيا

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