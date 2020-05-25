AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثاني على التوالي.. شوارع الفيوم خاوية في عيد الفطر

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:37 م
شوارع الفيوم خاوية
شوارع الفيوم خاوية في عيد الفطر
Advertisements
قسم المحافظات
لليوم الثاني علي التوالي خلت شوارع مدينة الفيوم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك من أي مظاهر لاحتفالات العيد ولهو الأطفال وطقوس المواطنين واحتفالاتهم بفرحة العيد، كما خلت الشوارع من المارة، وسيارات النقل الجماعي والخاصة. 

وشهدت الشوارع لليوم الثاني هدوءًا تاما، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بحظر التجمعات والاحتفالات بالعيد، تحسبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

اقرا أيضًا:


وأصدر محافظ الفيوم قرارًا بغلق كل الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة والمؤجرة، وكذلك بحيرة قارون وشواطئها سواء كانت عامة أو خاصة، وغلق المقابر والطرق المؤدية إليها مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح أول أيام العيد  حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما شمل القرار غلق محميتي وادي الريان والحيتان والطرق المؤدية إليهما، وكذا إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي على مدار اليوم والتى تشمل سيارات "السيرفيس" داخل مدينة الفيوم وسيارات النقل الجماعي داخل القرى وبين القرى والمراكز، وذلك كإجراء احترازي لمنع المواطنين من الوصول إلى المناطق السياحية أو التزاحم والتكدس بوسائل المواصلات العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من كل الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

وشدد "الأنصاري" على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
لليوم الثاني على التوالي.. شوارع الفيوم خاوية في عيد الفطر
لليوم الثاني على التوالي.. شوارع الفيوم خاوية في عيد الفطر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للوقاية من الوباء.. حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية في الفيوم

محافظ الفيوم يحذر أصحاب المنشآت السياحية من العمل يوم شم النسيم

في شم النسيم.. شاهد أمواج بحيرة قارون بالفيوم تداعبها المراكب

إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي بالفيوم خلال إجازة العيد

إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم

غلق المتنزهات والحدائق وخلو المواطنين من شوارع الأقصر فى العيد

ترشيحاتنا

أخبار الفن| أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: كان نفسي أبقى أم

16 إصابة جديدة بـ كورونا في أسيوط

معتاد الرسوب في الإعدادية.. إحالة طالب الأزهر الهارب أثناء صلاة العيد للتحقيق

ترقب في الاهلي لموقف الكاف من لافتات نادي القرن الأفريقي

كلام نهائي.. بريطانيا تطمئن مواطنيها: علاج كورونا سيكون متاحا في سبتمبر المقبل

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

AdvertisementS

ننشر قائمة بأسعار السلع المقررة على بطاقات التموين لشهر يونيو المقبل

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

دراسة جديدة.. مرضى كورونا أصبحوا لا يشكلون خطرا على الأصحاء

في حواره لـ صدى البلد.. كريم العمري يكشف كواليس دوره في مسلسل الاختيار

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

بعد إصابتها بـ كورونا ..كيف قضت رجاء الجداوي أول ليلة في مستشفي العزل

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

خبير روسي يزف البشرى.. تطعيم كورونا الشامل قبل نهاية هذا العام

بعد شفاء 3 حالات.. حميات سوهاج: خلطة العسل وحبة البركة والبابونج علاج لـ كورونا

في 4 دقائق.. قصة توصيل عيدية العيد بالطائرة الدرون في السعودية

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ثانى أيام عيد الفطر.. حدائق القناطر مغلقة بالضبة والمفتاح..صور

في ثاني أيام العيد..السكندريون يتحدون الحظر بدورات كرة القدم والدراجات البخارية

أول صور لناقلة إيران الثانية المحملة بالوقود إلى فنزويلا