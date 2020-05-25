بسبب ضحايا الجيش الأبيض.. تحرك عاجل من البرلمان لاحتواء أزمة الصحة والأطباء.. والنواب يطالبون بتوفير 20 سريرا للأطقم الطبية بكل مستشفى

بسبب ضحايا الجيش الأبيض.. استدعاء وزيرة الصحة بالبرلمان لبحث شكوى الأطباء

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

أول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية









تدخل البرلمان لتهدئة موجة الغضب العارمة التي انتشرت بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، بعد تسجيل صفوف الفرق الطبية خلال الساعات الماضية، حالة وفاة جديدة لأحد شباب الأطباء العاملين بمستشفى المنيرة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "Covid-19" أثناء عمله داخل المستشفى، وسط اتهامات صريحة لوزارة الصحة بالتقاعس عن حمايته وحماية زملائه من الفرق الطبية العاملة داخل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية في ظل هذه الجائحة الوبائية.









كشف النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن أعضاء لجنة الصحة يتواصلون مع الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان لعقد اجتماع بالفيديوكونفرانس مع الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة ومديري مستشفيات العزل الصحى للتأكد مما يتردد حول وجود تقصير من جانب وزارة الصحة فى علاج الفرق الطبية العاملة داخل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.









اقرأ أيضا | أول تعليق من صحة النواب على بيان نقابة الأطباء وأزمة الأطقم الطبية









وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن "لجنة الصحة ستستمع إلى رأى وزيرة الصحة ومديرى مستشفيات العزل الصحي ، واذا ثبت وجود تقصير من وزارة الصحة فلابد ان يتم فتح التحقيق وأن يحاسب المسئولون عن ذلك".









وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه اذا ثبت ان اتهامات نقابة الأطباء لوزارة الصحة غير صحيحة، ففي هذه الحالة سنكون أمام محاولة لاستغلال الأزمة الحالية لإحداث فتنة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وبالتالي فلابد من فتح تحقيق عاجل بشأن ذلك ومحاسب المسئولين فى نقابة الأطباء عن هذه الاتهامات الباطلة.









وقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، أكدت خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة.









وأكدت النائبة فى بيان صحفى لها، أن هناك تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.









وعلقت: يبدو أن الفترة المقبلة، سوف تشهد استجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشكل يدغدغ المشاعر ويحض على هذا السلوك، الذي يمكن وصفه بالخيانة إن كان دون سبب حقيقي أو بهدف ضرب الدولة.









وأوضحت أن المخطط قائم على خفض وإضعاف الروح المعنوية لـ الجيش الأبيض وسلبه عزيمته على القتال، واشاعة حالة من تخلي الحكومة عن دعمها وتأمينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.









ولفتت إلى أن نقابة الأطباء أصدرت بيانا علقت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.









وشددت عطوة على أن ذلك لا يمنع أن هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.









كما أكدت ضرورة قيام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.









وأشارت النائبة إلى أن هناك دورا كبيرا على وزارة الصحة، وكذلك نقابة الأطباء في اجهاض هذا المخطط، وتأكيد دعم الأطقم الطبية في الأزمة، وحرص الدولة على تأمينهم بشكل فائق يحميهم ويحمي أسرهم، مختتمة: وقبل ذلك هناك دور اكبر على المواطنين، في دعم الأطقم الطبية، ويجب تشكيل حملات توعية بهذا الأمر، حتى نرفع الروح المعنوية للاطقم الطبية ونواجه هذه المخططات.









فيما طالب النائب عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء بعدم الانجراف خلف الشائعات التى يطلقها أعداء الدولة، مؤكدا أن مروجي الشائعات يريدون أن يتصيدوا الأخطاء وينشروا الأكاذيب وهذا ليس فى صالح الوطن.



وشدد شهاب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة الاهتمام بالأطقم الطبية وإحاطتهم بالرعاية الشاملة، مستطردا: "قد رأينا هذا منذ بداية الأزمة حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي قرارات هامة لصالح الأطباء وهذا ناتج من حرصة الشديد على مصلحة الأطقم الطبية".



وتابع أن متطلبات الاطباء بتوفير 20 سريرا بكل مستشفي عام هو طلب عادل حيث إننا رأينا سقوط عدد كبير من الأطقم الطبية ضحايا لفيروس كورونا أثناء تأدية عملهم، مؤكدا أن الأطقم الطبية يعملون دائما لمصلحة الوطن ويؤدون واجبهم بمنتهي الوطنية والشفافية.



