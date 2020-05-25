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رياضة

أخبار الرياضة.. ساسي يرحب بالبقاء في الزمالك.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي.. ترقب لموقف كاف من لافتات نادي القرن.. وسبب تأخير تجديد عقد فايلر

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:03 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والأوروبية.

تسود حالة من الترقب الشديد داخل النادي الأهلي، تجاه موقف الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من اللافتات التي ظهرت علي أسوار نادي الزمالك والتي تشمل لقب «نادي القرن الأفريقي».

لا صوت يعلو فى الشارع المصري ، علي الازمة المحتملة بعد إنتهاء ازمة كورونا بشأن رحيل احمد فتحي وشريف اكرامي ، وترددت أنباء عديدة بأنه فى حالة إلغاء هذا الموسم ، سيتم استكمال لعب الثنائي مع النادي الأهلي .

تلقي احمد الشيخ جناح النادي الأهلي العديد من العروض فى الفترة الماضية وأبرزها نادي مصر المقاصة وبيراميدز.

أكدت إدارة الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لا يماطل في تجديد تعاقده نهائيا ولم يحدث هذا الأمر.

كشف مصدر مقرب من فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك، موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل، عن القلعة البيضاء سواء الفترة المقبلة، أو عقب انتهاء عقده.

ميدو: دفعت قيمة ضم جنش للزمالك على حسابي وأنا لاعب
كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومدرب الفريق الأسبق، أنه دفع من جيبه الخاص، قيمة ضم محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الأبيض الحالي، من الأوليمبي السكندري.

كشف أسامة حسن، نجم الزمالك والاهلي السابق، عن كواليس مسيرته داخل النادي الأهلي.

كشف أسامة حسن نجم الزمالك والاهلي السابق، عن كواليس مباراة إنبي والأهلي الشهيرة، وضياع الدوري وتتويج الزمالك وقتها. 

أعلنت الحكومة البريطانية، تعليمات المرحلة الثانية، تمهيدًا لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي بريميرليج سريعًا، خلال الفترة المقبلة.

دخل نادي ارسنال في مفاوضات قوية مع وكيل اللاعب البرازيلي فيليب  كوتينيو لاعب بشلونة المعار الي صفوف نادي بايرن ميونخ الالمانى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 
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مصدر: ساسي يرحب بالبقاء في الزمالك

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