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محافظات

محافظ المنوفية: كل الدعم للأطقم الطبية تقديرا لدورهم البطولي في مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:08 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية
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محمد امين
عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة بمواجهة فيروس كورونا ، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم. 

في بداية الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة الموقف الحالى لفيروس كورونا، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس. 


وأشار محافظ المنوفية إلي أنه  سيتم افتتاح مستشفى الشروق بمدينة قويسنا التابعة لمجموعة العربي غدًا الثلاثاء بسعة 40 سريرا، وستبدأ باستقبال الحالات الإيجابية من العاملين بمجموعة العربي وستكون دعمًا للمنظومة الصحية لاستقبال الحالات المصابة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي ستقدم الخدمات الطبية لمصابي كورونا بدءًا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة حتي العزل.

وشدد المحافظ على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية  للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين .

وفي نهاية الاجتماع أثني محافظ المنوفية علي الدور البطولى للأطقم الطبية فى التعامل مع الأزمة، مقدمًا لهم التهئنة بعيد الفطر المبارك.

كما أكد تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم منذ بداية ازمة فيروس كورونا وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة باعتبارها الصف الأول في مكافحة الفيروس وتقديرا لدورهم وتضحياتهم.
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