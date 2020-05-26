برلمانى يتقدم باقتراح لإنشاء بانوراما شهداء سيناء فى النصب التذكارى

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن أنه سيتقدم باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن إنشاء بانوراما لشهداء سيناء فى حربهم على الإرهاب على شاكلة بانوراما حرب أكتوبر ، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل الاختيار الذى جسد الشهيد أحمد المنسى قائد كتيبة الصاعقة 103.





واقترح مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يتم إنشاء بانوراما شهداء سيناء فى النصب التذكارى بمدينة نصر، على أن تضم كلا من استشهد من ضباط الشرطة والجيش سواء جندى أو صف أو ضابط.





وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بأن تعرض بانوراما شهداء سيناء مذكرة بها صورة فوتوغرافية بأسماء الشهداء والبطولات التى خاضوها واستشهدوا فيها، بحيث تكون بمثابة سيرة ذاتية لهؤلاء الشهداء.





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وكان قد رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع الماضى ، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل.





جاء ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.





وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا، ويبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدا.





وانتقد عبد العال استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلا، لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على مرتباتهم، ولكن ليس الزاما ان تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة.





وقال عبد العال: الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك، متابعا: هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة.