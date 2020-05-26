مدرب درجة تالتة: الكورة في مصر أهلي وزمالك.. واللي شفناه خلال كورونا خراب.. فيديو

علق أبوبكر محمد لاعب نادي الألومنيوم وأسوان ومصر للمقاصة السابق، والمدير الفنى لنيل سوهاج على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والثالثة والمدريين الفنيين بسبب جائحة فيروس كرونا المستجد.
ووصف أبوبكر محمد هذه الفترة "بالخراب " حيث أنه لا يوجد وضوح للرؤية بشأن استكمال وعودة الدورى وأن عدم الوضوح يزيد من خسائر اللاعبين والمديرين الفنيين يوما تلو الاخر .
وأشار "أبوبكر محمد " إلى أنه يوجد حالة احتقان وغليان شديدة بين القسمين الثاني والثالث فمن الواضح أن أهتمام اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ينصب علي الدورى الممتاز وأندية الأهلي والزمالك ولا يوجد أي نوع من التفكير بمصير انديه ولاعبي المظاليم وتساءل قائلًا: "هي الكرة في مصر دوري ممتاز وأهلي وزمالك ".
وتساءل : هل يتحمل إتحاد الكرة توفير وسائل مواصلات مجهزه ومزوده بجميع الاجراءات الوقائية للاعبي القسمين الثانى والثالث ؟ وهل يتحمل إتحاد الكرة تكاليف تعقيم وتطهير جميع الملاعب والمنشئات الخاصة بالقسمين الثانى والثالث ؟
كما تساءل : هل يتحمل إتحاد الكرة عمل كشف طبي مستمر للاعبي والاجهزه الفنية والعاملين بأندية القسمين الثانى والثالث ؟
وأشار أبوبكر محمد أنه في حال الاجابة علي هذه التساؤلات وضمان سلامة الجميع فيتبقي النقطه الأخيرة إعطاء الوقت اللازم والطبيعي للتدريبات الجماعية وعودة لياقة اللاعبين .
وأشار إلي أن لاعبي القسمين الثانى والثالث ،يعانون من توقف مصدر رزقهم ،وأنهم أتجهوا للعمل الحر ،لتوفير دخل مادي لهم ولأسرهم ،لمواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد . وأكد أيضا علي أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال المديرين الفنيين وتوقف مصدر رزقهم الوحيد في ظل جائحة كرونا .