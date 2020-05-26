مدرب درجة تالتة: الكورة في مصر أهلي وزمالك.. واللي شفناه خلال كورونا خراب.. فيديو

ووصف أبوبكر محمد هذه الفترة "بالخراب " حيث أنه لا يوجد وضوح للرؤية بشأن استكمال وعودة الدورى وأن عدم الوضوح يزيد من خسائر اللاعبين والمديرين الفنيين يوما تلو الاخر .







وأشار "أبوبكر محمد " إلى أنه يوجد حالة احتقان وغليان شديدة بين القسمين الثاني والثالث فمن الواضح أن أهتمام اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة ينصب علي الدورى الممتاز وأندية الأهلي والزمالك ولا يوجد أي نوع من التفكير بمصير انديه ولاعبي المظاليم وتساءل قائلًا: "هي الكرة في مصر دوري ممتاز وأهلي وزمالك ".





وتساءل : هل يتحمل إتحاد الكرة توفير وسائل مواصلات مجهزه ومزوده بجميع الاجراءات الوقائية للاعبي القسمين الثانى والثالث ؟ و هل يتحمل إتحاد الكرة تكاليف تعقيم وتطهير جميع الملاعب والمنشئات الخاصة بالقسمين الثانى والثالث ؟





كما تساءل : هل يتحمل إتحاد الكرة عمل كشف طبي مستمر للاعبي والاجهزه الفنية والعاملين بأندية القسمين الثانى والثالث ؟







وأشار أبوبكر محمد أنه في حال الاجابة علي هذه التساؤلات وضمان سلامة الجميع فيتبقي النقطه الأخيرة إعطاء الوقت اللازم والطبيعي للتدريبات الجماعية وعودة لياقة اللاعبين .







وأشار إلي أن لاعبي القسمين الثانى والثالث ،يعانون من توقف مصدر رزقهم ،وأنهم أتجهوا للعمل الحر ،لتوفير دخل مادي لهم ولأسرهم ،لمواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد . وأكد أيضا علي أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال المديرين الفنيين وتوقف مصدر رزقهم الوحيد في ظل جائحة كرونا .