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محافظات

بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:25 م
المجند الشهيد على
المجند الشهيد على على
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همت الحسينى
زار الفنان تامر مجدى، أحد أبطال مسلسل "الاختيار"، منذ قليل، أسرة المجند الشهيد على على، الذي قام بأداء دوره فى المسلسل  وذلك في مسقط رأسه بعزبة الدغيدى بليسا بالجمالية في الدقهلية.

وقام الفنان بتقبيل يد والدة الشهيد الحاجة فاطمة عباس زهيرى والتى بكت عند مشاهدته، وقالت له "شفتك كأنى شفت على، انت عملت فى المسلسل زيه ربنا يخليك يا بنى، جبرت خاطرنا بزيارتك دى وانت ابنى زى على".

كما استقبله والد الشهيد وأثنى على أدائه بالمسلسل، قائلا "انا بفتخر بأبنى وبفتخر بكل شهيد ضحى عشان مصر ربنا يرحم على وكل الشهدا ويرزقهم الفردوس الاعلى يارب". 

وأكد أحمد على، شقيق الشهيد، أن زيارة الفنان تامر أسعدتهم، مشيدا بأدائه دور الشهيد بصورة رائعة، مضيفا "على كان من  أطيب الناس، وكان جدع اوى، عاش راجل، واستشهد بطل واقف على رجليه".

يذكر أن دور الشهيد ظهر في الحلقات الأخيرة من المسلسل، ليتذكر الجميع بطولاته التى لم ولن ينساها كل من عرف شجاعته، حيث استشهد إثر العملية الإرهابية التى استهدفت كمين البرث بمنطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء في شهر يوليو عام 2017 وسطر بطولته بحروف من ذهب فقد كان بطلا حتى وهو يلفظ انفاسه فقد اصيب بأكثر من ٥٠ طلقة بظهره لكى يحمى زملاءه من الرصاص، فالشهيد كان عاشقا لمصر وترابها وتمنى الشهادة ونالها.

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بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
بعد تجسيد دوره في الاختيار.. الفنان تامر مجدي يزور أسرة الشهيد علي علي بالدقهلية
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