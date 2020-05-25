رئيس قناة السويس يكشف عن إجراءات الهيئة لجذب السفن خلال أزمة كورونا

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن بعض الإجراءات التي قدمتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة لجذب خطوط ملاحية جديدة بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميًا بفيروس كورونا المستجد.





وقال ربيع، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إن الهيئة ومع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد قدمت بعض الحوافز والتخفيضات، بداية من 6% وحتى 17% ووصلت أيضا لـ 75% من السفن القادمة من شرق أمريكا لجذب خطوط ملاحية جديدة بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن لهذه التخفيضات أثر كبير حيث ساهمت في جذب بعض السفن التي كانت تعبر في ممرات بديلة وبحمولات كبيرة.





وأشار الفريق، إلى أن هذا الأمر أحدث اتزان بين أزمة كورونا وعائدات قناة السويس.



