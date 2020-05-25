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سيارات

الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:00 م
Landwind X7 نسخة
Landwind X7 نسخة من Range R
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اشرف عطية
تتسابق شركات السيارات العالمية في صناعة السيارات الفارههة وتتنافس بعض الشركات في تصنيع تقنيات عالية و مريحة و البعض الاخر يتنافس في تقليد هذة الشركات و صناعة سيارات طبق الاصل و لكن ماركات اخري رخيصة هذا ما اتقنته الشركات الصينية و في هذا التقرير ستعرض عليكم قائمة بالسيارات المقلدة.

1-  سيارة Landwind X7 و هي نسخة طبق الاصل من السيارة Range Rover Evoque .
Landwind X7 Archives - CarNewsChina.com

2- سيارة Weikerui V7 و هي نسخة طبق الاصل من فولكس فاجن volkswagen up.

Weikerui V7 - MS+ BLOG
3- سيارة Huansu C 0 من شرمة BAIC الصينية و هي نسخة طبق الاصل من لامبورجيني Urus .
8 questions about the Lamborgini Urus with R&D boss Maurizio Reggiani

4- سيارة BAIC BJ80 وهي نسخة طبق الاصل من مرسيدس G-CLASS .
BAIC BJ80 - Wikipedia

5- سيارة CH Auto Lithia و هي نسخة طبق الاصل من أودي audi r8 .

CH-Auto Lithia - flash goes electric, the Chinese way

6- سيارة Suzhou Eagle Carrie و هي نسخة طبق الاصل من  بورش ماكان porsche macan .

Get up close to the 'pastiche' Suzhou Eagle Carrie | Daily Mail Online

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