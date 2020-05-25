الصين تطرح سيارات طبق الأصل من افخم السيارات العالمية بسعر رخيص .. صور

تتسابق شركات السيارات العالمية في صناعة السيارات الفارههة وتتنافس بعض الشركات في تصنيع تقنيات عالية و مريحة و البعض الاخر يتنافس في تقليد هذة الشركات و صناعة سيارات طبق الاصل و لكن ماركات اخري رخيصة هذا ما اتقنته الشركات الصينية و في هذا التقرير ستعرض عليكم قائمة بالسيارات المقلدة.







1- سيارة Landwind X7 و هي نسخة طبق الاصل من السيارة Range Rover Evoque .

2- سيارة Weikerui V7 و هي نسخة طبق الاصل من فولكس فاجن volkswagen up .

3- سيارة Huansu C 0 من شرمة BAIC الصينية و هي نسخة طبق الاصل من لامبورجيني Urus .





4- سيارة BAIC BJ80 وهي نسخة طبق الاصل من مرسيدس G-CLASS .