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حوادث

أخبار الحوادث.. ميكروباص طائش يدهس 3 أشخاص في إمبابة.. وحكاية زوجة انتحرت لمنعها من زيارة والدتها في العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:27 م
جثة - ارشيفيه
جثة - ارشيفيه
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رامي المهدي

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية من ابرزها الآتي:


الميكروباص الطائش.. قتل شابين دهسا وأصاب الثالث واصطدم بسيارة قمامة في إمبابة ..صور

 تجري نيابة إمبابة، تحقيقات موسعة في حادثة دهس ميكروباص لـ 3 شباب؛ ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

 

مش عايزين يجيلنا كورونا.. زوجة تنتحر لمنعها من زيارة والدتها في العيد

شهد شارع فرج يوسف بمنطقة دار السلام واقعة مؤسفة ، عندما القت سيدة بنفسها من الطابق الثالث لرفض زوجها ذهابها الى والدتها بسبب انتشار فيروس كورونا .

  

بتهمة مخالفة قرارات مواجهة كورونا.. إخلاء سبيل 4 متهمين من مقيمي صلاة العيد في أوسيم

أخلت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني رئيس النيابة سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم عقب اقامتهم صلاة العيد جماعية أمس بمدينة أوسيم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات الدينية.

 

انهار بهم سقف بئر صرف صحي.. مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقيه بأسيوط

لقى شخص مصرعه، وأصيب شقيقان ووالدتهما في حادث انهيار بئر صرف صحي داخل منزل بعزبة حماده بطريق قرية بنى زيد الأكراد دائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط.


اللواء امتياز شهيد الواحات.. رفض الاستسلام وضحي من أجل الوطن.. وزوجته: تمنى الشهادة فنالها

كان أب للضباط من زملائه  قبل ان يكون قائدا لهم ، ترعرع علي حب الوطن ، فنال احترام الجميع، وترحمت عليه مصر كلها لحظة استشهاده.

 

مراتي حامل وكنت عايز ارجعها قبل العيد.. تفاصيل واقعة قتل عامل لـ حماه في كرداسة

أنهى عامل حياة حماه بعد أن سدد له طعنتين في مشاجرة بينهما لرفض زوجته العودة إلى منزله بمنطقة كرداسة، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهم.

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