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فن

كريم قاسم يهنئ جمهوره بعيد الفطر ... شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:57 م
كريم قاسم
كريم قاسم
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مريم عزت
نشر الفنان كريم قاسم , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة , لتهنئة جمهوره بعيد الفطر المبارك . 

علق كريم على الصورة قائلا : عيد سعيد عليكم وعلي اهاليكم و كل سنة وانتوا طيبين!

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالاتى :

وانت طيب وبخير ياكيمو عيد سعيد عليك 

وانت طيب يا عسل يا جميل كنت متألق ورائع في رمضان 

كل سنه وانت طيب وبخير 


وشارك كريم قاسم فى مسلسل لما كنا صغيرين إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة ، ريهام حجاج ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.

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