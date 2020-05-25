AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان توسع قائمة حظر السفر وتضيف 11 دولة جديدة

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت اليابان اليوم الإثنين، أنها تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لديها لتشمل 111 دولة، اعتبارا من يوم الأربعاء، من بينها الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

وبحسب "سي إن إن"، تحظر قائمة الحظر التي سيضاف إليها 11 دولة أخرى هذا الأسبوع، على الرعايا الأجانب الذين بفوا في تلك الدول دخول اليابان، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

لا يزال يُسمح للمواطنين اليابانيين بدخول البلاد، على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى الخضوع للاختبارات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

يأتي توسيع حظر السفر بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في البلاد في وقت سابق اليوم، والتي استمرت ما يقرب من شهر.

وتأتي اليابان في المرتبة 40 بين أكثر الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سجلت 16550 إصابة و820 وفاة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليابان تحظر دخول الأجانب الوافدين من إيران و18 دولة أوروبية للحد من كورونا

كيف نجت اليابان صاحبة أكبر نسبة مسنين من مصير إيطاليا المأساوي ؟

اليابان تعتزم توسيع حظر الدخول ليشمل الوافدين من أمريكا والصين وكوريا ومعظم أوروبا

بسبب كورونا.. اليابان تمنع مواطنيها من السفر إلى 73 دولة

ثلث العالم .. اليابان تحذر مواطنيها: لاتذهبوا لهذه الدول

اليابان تنصح بعدم السفر إلى 50 دولة من بينها أمريكا والصين

ترشيحاتنا

هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

5 أعراض إذا ظهرت عليك التزم العزل المنزلي

مش عايزين يجيلنا كورونا.. زوجة تنتحر لمنعها من زيارة والدتها في العيد

حول كورونا والأزمة الليبية ..ماذا دار فى المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

بعد إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا.. هل عزل عمرو دياب نفسه عن دينا الشربيني

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا