اليابان توسع قائمة حظر السفر وتضيف 11 دولة جديدة

أعلنت اليابان اليوم الإثنين، أنها تعتزم توسيع قائمة حظر السفر لديها لتشمل 111 دولة، اعتبارا من يوم الأربعاء، من بينها الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.





وبحسب "سي إن إن"، تحظر قائمة الحظر التي سيضاف إليها 11 دولة أخرى هذا الأسبوع، على الرعايا الأجانب الذين بفوا في تلك الدول دخول اليابان، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





لا يزال يُسمح للمواطنين اليابانيين بدخول البلاد، على الرغم من أنهم سيحتاجون إلى الخضوع للاختبارات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يومًا.





يأتي توسيع حظر السفر بعد أن رفع رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في البلاد في وقت سابق اليوم، والتي استمرت ما يقرب من شهر.





وتأتي اليابان في المرتبة 40 بين أكثر الدول المتضررة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سجلت 16550 إصابة و820 وفاة بفيروس كورونا.



