ليلى زيدان تكتب: النجاة فى الهدوء والبعد عن التشكيك

جدل كبير موجود على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد الإعلان عن إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية وموت الدكتور وليد يحيى ذو ال 32 عاما طبيب مستشفي المنيرة نتيجة عدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وعمل مسحة للفيروس.





ويستند منطق الجدل على وجود "تفرقة" فى التعامل مع مصابي الفيروس ما بين سرعة نقل البعض مثلما حدث مع حالة الفنانة والتأخر المزعوم فى التعامل مع حالات أخرى مثل حالة الطبيب الشاب المتوفى ، لدرجة تاهت معها الحقيقة فلا تعرف إن كان إلقاء اللوم على سرعة التعامل أم التأخر مما تسبب فى حالة كبيرة من السخط والغضب بين متابعين وسائل التواصل .









ولم يتوقف الأمر على ذلك بل إن البعض استكثر على السيدة البالغة من العمر نحو 81 عامًا والمصابة بأخطر فيروس يواجه العالم أن تلقى الرعاية اللازمة.





والحقيقة أنه لا يستطيع أى منا انكار أن النظام الصحى الآن مرهق بشدة ، ومعروف أن استراتيجية العمل الحالية تتضمن درجات فى قبول حالات بمستشفيات العلاج والعزل أو تحويلها للمدن الجامعية والفنادق أو طلب العزل المنزلى فى الحالات البسيطة .





مؤكد أيضا أن سيدة فى هذا العمر تحتاج لرعاية داخل مستشفي مثلما نطالب بتوفير رعاية مماثلة لكل مريض حالته تحتاج وهو ما نثق فى أن الدولة تعمل عليه فنحن لم ولن نصل أبدا لحالة ايطاليا والتى أعلنت فيها رفض قبول الحالات فوق ال 60 عاما لضعف الأمل فى نجاتها.





فى ظل هذه الجائحة آخر ما نحتاج إليه هو محاولة إشعال فتنة داخل المنظومة الطبية وهو ما تعمل عليه وسائل الإعلام الإخوانية بكثافة هذه الأيام.

وكأن الدولة لا تعالج نحو ١٣ ألف حالة مصابة الآن، ولم نسمع عن تقصير فى حق هؤلاء ولدينا شهادات متعافين كثر عن جودة الرعاية التى تلقوها.





وعلى سبيل الحياد وقول الحقيقة فلابد من الإهتمام بشكل اكبر بالطواقم الطبية وتخصيص مقدار كافى من الإهتمام والرعاية الصحية لهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ عليه كى يقوموا بواجباتهم على أتم وأكمل وجه مع تخصيص مشفي خاص للعزل لهم مزود بكافة الإمكانيات اللزمة لتلقى العلاج بشكل تام والعودة لمزاولة عملهم البطولى فى مواجهة هذا الفيروس .

نحتاج الآن إلى أن نهدأ، نبتعد عن التشكيك، نثق فى بلدنا وندعو لكل مصاب بالشفاء التام العاجل .











