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حوادث

المخدرات السبب.. 3 عاطلين وراء قتل صديقهم وإلقاء جثته بالشارع في حلوان

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:05 ص
المخدرات
المخدرات
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كتب محمد صبرى
نجح رجال البحث الجنائى بالقاهرة فى كشف غموض واقعة قتل عاطل عثر عليه مقتولا وملقى بجثته بالطريق العام بحلوان؛ حيث تبين أن ٣ عاطلين وراء قتله للخلاف على حصيلة بيع المواد المخدرة ، تم ضبط المتهمين ، وجار عرضهم على النيابة للتحقيق .

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول وملقى به بأرض فضاء بجوار مستشفى الحميات بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة والتحريات وجمع المعلومات تم تحديد هويه القتيل وفحص علاقاته .

فيما تم تشكيل فريق بحث تم للتوصل إلى مرتكبي الجريمة ، وتبين أن ٣ عاطلين من اصدقائه وراء قتله بسبب خلافهم على حصيلة أموال بيع المواد المخدرة ، ألقى القبض عليهم من خلال احد الأكمنة وتولت النيابة التحقيق .

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