المخدرات السبب.. 3 عاطلين وراء قتل صديقهم وإلقاء جثته بالشارع في حلوان

نجح رجال البحث الجنائى بالقاهرة فى كشف غموض واقعة قتل عاطل عثر عليه مقتولا وملقى بجثته بالطريق العام بحلوان؛ حيث تبين أن ٣ عاطلين وراء قتله للخلاف على حصيلة بيع المواد المخدرة ، تم ضبط المتهمين ، وجار عرضهم على النيابة للتحقيق .





تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول وملقى به بأرض فضاء بجوار مستشفى الحميات بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ ، ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة والتحريات وجمع المعلومات تم تحديد هويه القتيل وفحص علاقاته .





فيما تم تشكيل فريق بحث تم للتوصل إلى مرتكبي الجريمة ، وتبين أن ٣ عاطلين من اصدقائه وراء قتله بسبب خلافهم على حصيلة أموال بيع المواد المخدرة ، ألقى القبض عليهم من خلال احد الأكمنة وتولت النيابة التحقيق .



