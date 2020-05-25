10 أسباب لجفاف وتقصف الشعر

عندما يبدو شعرك مثل القش ويصبح جاف ومجعد، فعادة ما يكون ذلك بسبب نقص الرطوبة ويعتمد العلاج عادةً على ما يسبب نقص الرطوبة في شعرك.
ووفقا لموقع healthline ، غالبًا ما يكون الشعر الشبيه بالقش هو نتيجة للعيوب الشائعة للعناية بالشعر ، مثل هذه:
- استخدام أدوات التجفيف والتصفيف (مجففات ومكواة تجعيد وبكرات كهربائية ومكاوي مسطحة) على درجة حرارة عالية جدًا
- استخدام أدوات التجفيف والتصفيف التي تعتمد على الحرارة بشكل متكرر
- غسل الشعر بالشامبو كثيرًا
- باستخدام شامبو بمكونات قاسية ، مثل الكبريتات ، التي تجف لنوع شعرك
- عدم تناول نظام غذائي يحتوي على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم صحة الشعر
-:صبغ شعرك أو لمسه كثيرًا
- عدم تقليم شعرك كثيرًا بما يكفي ، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف
- عدم حماية شعرك من الشمس بقبعة أو استخدام منتج يحمي من الأشعة فوق البنفسجية
- تعريض شعرك لبيئات معينة ، مثل المناخ الحار والجاف أو الهواء البارد والجاف الذي يمكن أن يحدث مع تغير الفصول
- الإفراط في تعريض شعرك للمواد الكيميائية ، مثل قضاء الكثير من الوقت في حمام السباحة
ووفقا لموقع healthline ، غالبًا ما يكون الشعر الشبيه بالقش هو نتيجة للعيوب الشائعة للعناية بالشعر ، مثل هذه:
- استخدام أدوات التجفيف والتصفيف (مجففات ومكواة تجعيد وبكرات كهربائية ومكاوي مسطحة) على درجة حرارة عالية جدًا
- استخدام أدوات التجفيف والتصفيف التي تعتمد على الحرارة بشكل متكرر
- غسل الشعر بالشامبو كثيرًا
- باستخدام شامبو بمكونات قاسية ، مثل الكبريتات ، التي تجف لنوع شعرك
- عدم تناول نظام غذائي يحتوي على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم صحة الشعر
-:صبغ شعرك أو لمسه كثيرًا
- عدم تقليم شعرك كثيرًا بما يكفي ، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف
- عدم حماية شعرك من الشمس بقبعة أو استخدام منتج يحمي من الأشعة فوق البنفسجية
- تعريض شعرك لبيئات معينة ، مثل المناخ الحار والجاف أو الهواء البارد والجاف الذي يمكن أن يحدث مع تغير الفصول
- الإفراط في تعريض شعرك للمواد الكيميائية ، مثل قضاء الكثير من الوقت في حمام السباحة