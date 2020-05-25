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مرأة

10 أسباب لجفاف وتقصف الشعر

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
عندما يبدو شعرك مثل القش ويصبح جاف ومجعد، فعادة ما يكون ذلك بسبب نقص الرطوبة ويعتمد العلاج عادةً على ما يسبب نقص الرطوبة في شعرك.

ووفقا لموقع healthline ، غالبًا ما يكون الشعر الشبيه بالقش هو نتيجة للعيوب الشائعة للعناية بالشعر ، مثل هذه:

- استخدام أدوات التجفيف والتصفيف (مجففات ومكواة تجعيد وبكرات كهربائية ومكاوي مسطحة) على درجة حرارة عالية جدًا

- استخدام أدوات التجفيف والتصفيف التي تعتمد على الحرارة بشكل متكرر

- غسل الشعر بالشامبو كثيرًا

- باستخدام شامبو بمكونات قاسية ، مثل الكبريتات ، التي تجف لنوع شعرك


- عدم تناول نظام غذائي يحتوي على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم صحة الشعر

-:صبغ شعرك أو لمسه كثيرًا

- عدم تقليم شعرك كثيرًا بما يكفي ، مما يؤدي إلى تقصف الأطراف

- عدم حماية شعرك من الشمس بقبعة أو استخدام منتج يحمي من الأشعة فوق البنفسجية

- تعريض شعرك لبيئات معينة ، مثل المناخ الحار والجاف أو الهواء البارد والجاف الذي يمكن أن يحدث مع تغير الفصول

- الإفراط في تعريض شعرك للمواد الكيميائية ، مثل قضاء الكثير من الوقت في حمام السباحة



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