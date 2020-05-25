خدعوك فقالوا .. توجد إضافات للزيت والبنزين تحسن من أداة السيارة





اخر هذه الشركات شركة زيوت انضمت حديثا للسوق المصري وتروج في إعلاناتها علي أن الزيت الخاص بها يغلف اجزاء المحرك الداخلية وانهم يملكون براءات اختراع عالمية في هذا الشأن و لكن هذا الكلام لا يوجد لة اساس من الصحة .







و بالفعل ظهر مؤخرا مفاجئة كبيرة في هذا الشأن فجرها الخبير ” كارستن جراف” خبير نادي السيارات الألماني ADAC و اعلن أن فعالية المواد المضافة للوقود والزيوت خرافة و خدعة كبيرة و هذا الكلام عار تماما من الصحة .



وصرح قائلا “إذا كان هذه الإضافات توفر مزايا حقيقية للسيارة فمن المفترض أن تكون ضمن تركيبات زيوت المحركات المتداولة في الأسواق منذ فترة طويلة أو يتم خلطها بالوقود التقليدي” ولكن كل هذة خرافات و شائعات الهدف منها زيادة مبيعات تلك الشركات علي حساب جهل العميل .