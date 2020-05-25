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سيارات

خدعوك فقالوا .. توجد إضافات للزيت والبنزين تحسن من أداة السيارة

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:01 م
إضافات للزيت والبنزين
إضافات للزيت والبنزين
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اشرف عطية
دائما تقوم شركات تصنيع زيوت السيارات و شركات البنزين بالإعلان عن اضافات مبتكرة يتم إضافتها للزيوت و البنزين بهدف تحسين جودة اداء المحرك وجعل المحرك يدور بشكل انعم مما يصون اجزاء المحرك الدقيقة الداخلية .

اخر هذه الشركات شركة زيوت انضمت حديثا للسوق المصري وتروج في إعلاناتها علي أن الزيت الخاص بها يغلف اجزاء المحرك الداخلية وانهم يملكون براءات اختراع عالمية في هذا الشأن و لكن هذا الكلام لا يوجد لة اساس من الصحة .

و بالفعل ظهر مؤخرا مفاجئة كبيرة في هذا الشأن فجرها الخبير ” كارستن جراف” خبير نادي السيارات الألماني ADAC  و اعلن أن فعالية المواد المضافة للوقود والزيوت خرافة و خدعة كبيرة و هذا الكلام عار تماما من الصحة .

وصرح قائلا “إذا كان هذه الإضافات توفر مزايا حقيقية للسيارة فمن المفترض أن تكون ضمن تركيبات زيوت المحركات المتداولة في الأسواق منذ فترة طويلة أو يتم خلطها بالوقود التقليدي” ولكن كل هذة خرافات و شائعات الهدف منها زيادة مبيعات تلك الشركات علي حساب جهل العميل .
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