مفاجأة .. ما يحدث للمحرك بعد قطع مسافة 450.000 ميل.. فيديو

سيارة سكودا أوكتافيا scoda octavia قطعت مسافة 450,000 ميل، ﻷحد المتخصصين في شركة فولكس فاجن من أجل فتح المحرك من الداخل ورؤية أثر هذه المسافة عليه وماذا حدث به؟. يتمنى البعض أن تبقي سيارته في حالة جيدة مدى الحياة خصوصا المحرك الذي يهلك مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام في هذا السياق وأحضر متخصصون قطعت مسافة 450,000 ميل، ﻷحد المتخصصين في شركة فولكس فاجن من أجل فتح المحرك من الداخل ورؤية أثر هذه المسافة عليه وماذا حدث به؟.





السيارة كانت مع مالكها من الزيرو وكان يعتني بها لاقصي الدرجات ويقوم بصيانتها بشكل دوري، إضافة قطع وسوائل ذات جودة عالية، تعتبر السيارة اختبار لكفاءة هذه العملية في المحافظة على فترة حياة المحرك مع ملاحظة الاستخدام الجيد و قطع الغيار الاصلية .





كان يتوقع الجميع ان يكون المحرك متهالك لكن فوجئ الجميع بعد فتح المحرك أنه في حالة جيدة للغاية، عكس التوقعات حول وجود طبقات سميكة من الكربون وبقايا زيت لزج، وقد تم تركيب جوان رأس أسطوانة جديد، حزام توقيت، ومضخة مائية، إضافة إلى سوائل ذات جودة عالية لتضمن عمر تشغيلي جديد للمحرك .







الدروس المستفادة من هذا الموضوع هي أن الاعتناء بالسيارات بشكل جيد يساعد بالفعل في الوصول بها لعدد هائل من الكيلومترات دون أية مشاكل وأنه لا يوجد علي الاطلاق محرك سيئ و لكن يوجد مستخدم سيئ ومهمل .