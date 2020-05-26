AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

العمل بدأ منذ 5 سنوات.. طلب إحاطة عن تأخر إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالإسماعيلية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:07 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
أحمد أيمن
أعلن عصام منسي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تأخر إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح منسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إنشاء محطة المعالجة الثلاثية شرق القنطرة، ونظيرتها بغرب القنطرة، على الرغم من بدء العمل بها منذ 5 سنوات، حيث أرجع المسئولون تأخر الأولى لمشاكل فنية والثانية لنقص في التمويل.

وأكد النائب أنه سيتم فتح هذا الملف داخل البرلمان عقب عودة عمل اللجان بحضور المسئولين والقائمين على مشروعات الصرف الصحي للوقوف على أسباب التأخير وبحث حلول الأزمة للانتهاء من إنشاء المحطتين قريبا لخدمة الأهالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطروح تعلن خطتها لاستغلال مياه الصرف الصحي بالضبعة بعد معالجتها

محافظ الوادي الجديد يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة

بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.. المقاولون العرب تشارك في تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية بحاجر إدفو بـ 239 مليون جنيه

ترشيحاتنا

هل أشعة الشمس لها تأثير في علاج كورونا.. الصحة السعودية تجيب

بـ المصحف الشريف.. أول صورة لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بـ كورونا

هوت شورت فوق الركبة.. زوجة مصطفى فهمى تثير الجدل من أمام البحر

حقيقة وصول ثواب قراءة سورة الفاتحة للمتوفى

فتح المساجد وتخفيف الحظر.. السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا

عقب إصابته بكورونا.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أصفر.. هبة السيسي تتألق في ثاني أيام العيد

ملابس صيفية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بمكياج جذاب .. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها