العمل بدأ منذ 5 سنوات.. طلب إحاطة عن تأخر إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالإسماعيلية

أعلن عصام منسي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تأخر إنجاز مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.





وأوضح منسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إنشاء محطة المعالجة الثلاثية شرق القنطرة، ونظيرتها بغرب القنطرة، على الرغم من بدء العمل بها منذ 5 سنوات، حيث أرجع المسئولون تأخر الأولى لمشاكل فنية والثانية لنقص في التمويل.





وأكد النائب أنه سيتم فتح هذا الملف داخل البرلمان عقب عودة عمل اللجان بحضور المسئولين والقائمين على مشروعات الصرف الصحي للوقوف على أسباب التأخير وبحث حلول الأزمة للانتهاء من إنشاء المحطتين قريبا لخدمة الأهالي.