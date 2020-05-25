إزالة 417 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاثنين على تواصل جهود اجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على اراضى الدولة "زراعية - أملاك دولة- بناء مخالف بالحيز العمرانى "بنطاق المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ملف إزالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.









وأضاف أن أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء استمرت بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وأشار إلى أنه تم حتى اليوم الاثنين ثانى أيام عيد الفطر إزالة حالتى تعد جديدة على الاراضى الزراعية بمساحة بلغت ١١ سهما، مؤكدا، انه لا تهاون مطلقا ولا تفريط ولو فى شبر واحد من اراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعه المستمرة من جانبه شخصيا لملف الازالات للتعديات باعتبارها قضية قومية، مضيفا ان اجمالى ما تمت ازالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم ارتفع ليصل الى (٤١٧) حالة.









وأوضح انه تمت استعادة ما يصل الى (١٦ فدانا) ارضا زراعية وما يقرب من (١٥ ونصف) الف متر مربع ارض املاك دولة او ارض تمت ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى .









وأشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء، مؤكدا أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون .









اقرأ أيضا: