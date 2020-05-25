AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية..صور

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:28 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة بمدينة بنها شملت متابعة نظافة الشوارع وإزالة الإشغالات ومتابعة حظر المحلات والتجمعات وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

بدأ الهجان جولته بمتابعة رفع القمامة أسفل كوبري المنصورة حيث تم رفع 400 طن وسيتم استكمال رفع القمامة خلال فترة العيد.

كما تفقد المحافظ منطقه سوق المواشي وهي على مساحة 3.5 فدان بكفر سعد، حيث وجه بتشكيل لجنة من إدارة البيئة والتخطيط العمراني ليتم دراسة تطوير المنطقة بالكامل وإعادة تخطيطها عمرانيا.

وتوجه المحافظ لمنطقة وابور الثلج أسفل الرياح التوفيقي بمدينة بنها حيث شن حملة مكبرة لإزالة المواقف العشوائية والأكشاك والإشغالات للمخالفين أسفل كباري الرياح التوفيقي وحرم الرياح التوفيقي والذين أقاموا أكشاك وإشغالات مخالفة  والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والتكدسات وتشويه المظهر الحضاري بالمدينه حيث تم إزالة 5 أكشاك بأماكن متفرقة ومصادرة المتعلقات الموجودة بهم، وقطع المرافق عنهم، كما تم رفع أكثر من 20 عربة كارو بمنطقة وابور الثلج كما تم تحرير محاضر من قبل شرطة المرافق، حيث تم تحرير ( 8 محاضر إشغال - 20 إزالة فورية - 4 وصلات كهربائية - -10فرش مؤقت)

وفي ذات السياق ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أيام عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابع الهجان الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك.

 تابع الغلق الكامل للمحلات التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والكورنيش لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة مشيرا إلي أن هناك تعاون وتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الأمنية بالمحافظة في هذا الشأن .

كما وجه الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم في نطاق مناطق عملهم لمتابعة الموقف أولًا بأول ومنع أي تجمعات مع تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحال التجارية والمخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة ورصد أي مخالفات للبناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية..صور
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية..صور
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في بنها

فى حملات موسعة .. فض 4 أسواق شعبية مخالفة بالقليوبية.. صور

حذرهم من نصبها مجددا.. محافظ القليوبية يقود حملات لإزالة أسواق لمواجهة كورونا

تشجير المنطقة وإنارتها بالكامل.. القليوبية تشن حملة لرفع الإشغالات بشوارع بنها

شاهد.. محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية

في أول أيام العيد.. حملة لإزالة الباعة الجائلين والإشغالات والأكشاك المخالفة

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة توجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

الميكروباص الطائش.. قتل شابين دهسا وأصاب الثالث واصطدم بسيارة قمامة في إمبابة ..صور

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

تسالي العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد يوم من إصابتها بـ كورونا

الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا

توجيه عاجل من وزيرة الصحة بشأن طبيب المنيرة المتوفى بـ كورونا

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

غاب البشر وحضرت الطبيعة .. ظواهر تتعرض لها الكعبة في زمن كورونا

الأهلي يعلن إصابة وائل عزت بفيروس كوورنا.. والخطيب يطمئن عليه

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء من نوع خاص .. بطل الاختيار يزور قبر الشهيد علي السيد.. صور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية في العالم .. صور

بعد تزايد الحالات.. كيف تحصن جسمك ضد كورونا؟