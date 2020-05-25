بعد الرنجة.. 3 طرق سريعة للقضاء على رائحة الثلاجة





رائحة الثلاجة الكريهة بعد حفظ الفسيخ والرنجة مشكلة تؤرق السيدات، لكن يمكن القضاء عليها بطرق رخيصة وسهلة نصح بها موقع brightside :





- الفحم : وهو حيلة مميزة للقضاء على أي روائح بالثلاجة، استخدمي قطع الفحم الخاصة بالشواء، وضعيها في أرفف الثلاجة





- صودا الخبز " بيكربونات الصوديوم" : وهي رخيصة ومتوفرة لدى العطار يمكنك شراء كمية بـ 5 جنيهات ، وضعيها في طبق صغير واتركيها في جانب من الثلاجة.







3- القهوة في لها رائحة نفاذة تقضي على الروائح الكريهة بالثلاجة، قومي بوضع 2 ملعقة من القهوة في فنجان واتركيها بشكل مستمر في الثلاجة.



اعتاد الجميع على تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر، بعد انتهاء شهر رمضان، فتشعر الأمهات بملل من روتين الطعام الذي قدمته على مدار شهر رمضان، فيقررن تناول أكلة الفسيخ والرنجة في العيد .